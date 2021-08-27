Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraybosna’da Başçarşı Camii'nin açılışına katıldı

Saraybosna'da restorasyon çalışmaları yapılan Başçarşı Camii'nin restrore edilen alanlarına ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, camilerin birliğin sembolü olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek temasları kapsamında, başkent Saraybosna'daki tarihi Başçarşı'yı ziyaret etti.

Erdoğan, Başçarşı Meydanı'nda toplanan Saraybosnalılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Erdoğan, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Başçarşı Camii'nin açılışını yaptı.

"AÇILIŞ, 21 MART'TA YAPILACAKTI"

Caminin açılışında konuşan Erdoğan, "Camimiz kapsamlı bir restorasyon sonrasında geçen sene açılışa hazır hale getirildi. Caminin açılışını 21 Mart'ta Miraç Gecesi'nde yapmayı planlıyorduk. Koronavirüs nedeniyle ertelemek zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

"AÇILIŞIN BAHTİYARLIĞINI YAŞIYORUZ"

20 Mayıs 2015'te caminin restoresi için iki ülkenin Vakıflar Genel Müdürlükleri çerçevesinde imzaları attığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün sizlerle birlikte caminin açılışının bahtiyarlığını yaşıyoruz." dedi.

Erdoğan Saraybosna’da Başçarşı Camii'nin açılışına katıldı VİDEO

"ÇOCUKLARIMIZI CAMİLERE DAHA ÇOK GETİRMELİYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Çocukların ellerinden tutup camilere getirmeliyiz. Namazlarımızı kıldığımız mekanların ötesinde evlerimizin neşesi, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ellerinden tutup, camilere daha çok getirmeliyiz.





"GAYRİMÜSLİM DOSTLARIMIZIN KORKMADAN GELMESİNİ TEMİN ETMELİYİZ"

Hanım kardeşlerimizin özellikle genç kızlarımızın buralardan daha fazla faydalanmasını sağlamalıyız. Gayrımüslim dostlarımızın buralarda çekinmeden gelmelerini temin etmeliyiz.





EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Başçarşı Camii'nde kılınacak namazların, okunacak ezanların Allah katında kabul olmasını diliyorum. Caminin restorasyonunda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Saraybosnalı kardeşlerimizden Allah razı olsun diyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."