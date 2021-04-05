Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’ya ilişkin konuşan Erdoğan, TSK'nın disiplin anlayışıyla bağdaşmayan bir fotoğraf veren askere olumlu bakmayacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Değerlendirme Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıklı fotoğrafı basına yansıyan Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’yla ilgili açıklamalarda bulundu.

"MSB ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAK"

Geçmiş zamanlarda cübbeleriyle seçilmiş, hükümete karşı düzenlenen mitinglere katılan rektörlere demokrasi ve hukuk adına karşı çıkıldığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Cübbeleriyle brifinglere iştirak eden yargı mensuplarını demokrasi ve hukuk adına eleştirmiştir. Üniformalarıyla milli iradeyi çiğneyen askerlerin yaptıklarını demokrasi ve hukuk adına eleştirmiştir. TSK'nın disipliniyle bağdaşmayacak fotoğraf veren askere olumlu bakmadık, bakmayız. Bunun münferit bir hadise olduğu açıktır. Söz konusu fotoğrafı yayınlandığında TSK idari bir soruşturmayı başlatmıştır. Milli Savunma Bakanlığımız kendi üzerine düşeni mutlaka yapacaktır. Bunu bir bildirinin bahanesi olarak kullanılmasını kesinlikle art niyetli görüyoruz. Milli Savunma Üniversitemizi laiklik ve Atatürkçülük tartışmaları içine çekmeyi taşıyanlar da sinsi gayeler taşıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'sarıklı amiral' yorumu VİDEO