Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım mesajı: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yanayız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne gönderdiği video mesajda, Karadeniz'de gerilimi artıracak adımlardan uzak durulması gerektiğine vurgu yaptı.

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ensonhaber.com

Rusya ve Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor.

24 Şubat 2022’de başlayan savaşta, Rus ordusu saldırılarını artırıyor.

Adeta işgal altında olan Ukrayna, bu yıl Kırım Platformu'na ev sahipliği yaptı.

Başkent Kiev'de düzenlenen 3'üncü Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne uluslararası örgütten liderler ile üst düzey yetkililer katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirveye video mesaj gönderdi.

Kırım davasının barışçıl yollardan daha etkin şekilde savunulması amacıyla tesis edilen platformun, Kırım konusunda vermek istedikleri mesajlara güç katacağına vurgu yaptı.

"İlhakı gayrimeşrudur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski, saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları, Kırım Tatarlarının milli lideri Ukrayna Milletvekili Sayın Mustafa Kırımoğlu, sevgili Kırım Tatar Türkü soydaşlarımız, kıymetli misafirler; sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Kırım Platformu'nun 3'üncü Zirvesi'nde video mesaj marifetiyle de olsa sizlere hitap etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle Ukrayna'nın bayrak gününü ve bağımsızlık gününü tebrik ediyorum. Kırım davasının barışçıl yollardan daha etkin bir şekilde savunulması amacıyla tesis edilen bu platformun Kırım konusunda vermek istediğimiz mesajlara güç katacağına inanıyorum. Kırım'ın ilhakını tanımayan Türkiye, bu adımın gayrimeşru olduğunu ilk günden beri kararlılıkla savunmaya devam ediyor.

"Savaşın sona ermesi tüm dünyaya nefes aldıracaktır"

Erdoğan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinden yana tavırlarını muhafaza ettiklerini hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti: