Türkiye'nin savunma sanayiinde yerlilik oranını yüzde 20'den yüzde 80'e çıkardığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin artık kapısına gelinen bir ülke olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcahamam'da düzenlenen kampında kameralar karşısına geçerek gündemi değerlendirdi.

Önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerlilik ve millilik konusunda önemli rakamlar açıkladı.

Yerlilik oranı yüzde 20'den yüzde 80'e çıkarıldı

AK Parti'nin iktidara geldiğinde savunma sanayiinde yerlilik oranının yüzde 20 olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu oranın yüzde 80'e çıkarıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayiindeki yerlilik oranını açıkladı VİDEO

Türkiye'nin artık sürekli kapısına gelinen bir ülke olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Göreve geldiğimizde savunma sanayiinde yerli oranımız neydi? Yüzde 20. Şimdi yerli oranımız ne? Yüzde 80. Bak, nereden nereye.

Artık Batı'ya ihraç eder hale geldik

Batı bize, savunma sanayii ile ilgili istediklerimizi vermezken, artık biz Batı'ya ihraç eder hale geldik.

Birileri diyor ki; Amerika'da ofis açsanız..

Savunma sanayiinde ihraç edilen ürün çeşidimiz, Allah'a hamd olsun 228'e yükseldi.

Birileri diyor ki; Amerika'da ofis açsanız.. Gerek yok. Şu anda zaten onlar buraya geliyor. Şu an itibarıyla Türkiye sürekli kapısına gelinen ve bize de yok mu denilen ülke haline geldi."