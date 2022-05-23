Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayimizde tarih yazmaya devam edeceğiz

Türkiye'nin savunma sanayiinde başarılı adımlar atmaya devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Selmanreis Denizaltısı'nın ilk kaynağını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de Gölcük Tersane Komutanlığı’nda Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'nde konuştu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, terör örgütlerine yapılan yardımlar üzerinden İsveç ve NATO'ya yüklendi.

Erdoğan, daha sonra savunma sanayisinde Türkiye'nin katettiği yolun önemine değindi.

"2027'ye kadar 6 adet yeni tip denizaltımızı donanmamıza kazandıracağız"

Savunma sanayisinde Türkiye'nin milli denizaltısını inşa edecek duruma geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, denizaltının 5-6 yıl içinde donanmaya teslim edileceğini açıkladı.

Teknik özellikleriyle göz dolduruyor

Erdoğan konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Biraz sonra yeni denizaltı projemizin ikincisi olan Hızırreis'in havuza çekimini yapacağız. Teknik özellikleri itibariyle gerçekten göz doldurmaktadır. Su altında 3 gün görev yapabilen denizaltılarımız 12 hafta boyunca ikmalsiz suda kalabiliyor. Milli torpidomuz Akya'yı entegre ediyoruz. Hızırreis'in 2023'te, Selmanreis'in de 2027'de hizmete girmesini planlıyoruz. Bu seneden itibaren her yıl bir denizaltımızı hizmete alarak, 2027'ye kadar 6 adet yeni tip denizaltımızı donanmamıza kazandırmış olacağız.

Erdoğan: Savunma sanayimizde tarih yazmaya devam edeceğiz

"Milli denizaltımızı 5-6 sene içerisinde teslim edeceğiz"

Daha 15-20 yıl öncesine göre hayal bile edilemeyen bu başarıları önemsiyor ancak yeterli görmüyoruz. Yerlilik oranımızı en üst düzeye taşımayı planlıyoruz. Hedefimiz milli denizaltı projemizi hayata geçirmektir. Milli denizaltımız ile ilgili hazırlıklarımız son sürat devam ediyor. İnşasına 2025'te başlıyoruz. Reis sınıfı 6 denizaltımızın imalat aşamasında elde ettiğimiz tecrübelerimizi inşallah milli denizaltımızın inşa sürecinde kullanacağız. Milli denizaltımızı 5-6 sene içerisinde Deniz Kuvvetlerimize teslim etmeyi planlıyoruz."





"Türkiye'yi bu alanda dünyanın en güçlü ülkelerinden biri yapana kadar durmayacağız"

Son olarak Türkiye'yi savunma sanayisi alanında dünyanın en güçlü ülkelerinden biri yapana kadar durmayacaklarını belirten Erdoğan, "Ülkemiz, halihazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak pazarlayan 10 ülke arasında yer alıyor. Savunma sanayinde tarih yazmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi bu alanda dünyanın en güçlü ülkelerinden biri yapana kadar durmayacağız." şeklinde konuştu.

Selmanreis'in kaynağını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Selmanreis Denizaltısı'nın kaynağını yapmak için kaynak makinesini eline aldı.

Erdoğan, görevli personellerle birlikte üretilecek denizaltının kaynağını yaptı.

"FETÖ'cü alçaklar Avrupa tarafından korundu, Suriye'de terör elebaşıları kırmızı halılarla karşılandı"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende şu açıklamaları da yaptı:

"Dost bildiğimiz ülkelerin ihanetine, müttefiklerin ayak oyunlarına rağmen bunu başardık. Kıbrıs Barış Harekatı nedeniyle ülkemize uygulanan haksız yaptırımları asla unutmadık. Teröristlere yönelik meşru harekatlarımız nedeniyle hedef konulduk. DEAŞ'la sahada göğüs göğüse mücadele ettiğimiz dönemde bile akla hayale gelmeyecek iftiralara uğradık. Bize parasıyla verilmeyen silahlar eli kanlı terör örgütlerine bedelsiz olarak onbinlerce Tırla aktarıldı. 15 Temmuz gecesi demokrasimize kasteden, 251 evladımızı şehit eden FETÖ'cü alçaklar, birçok Avrupa ülkesi tarafından korundu. Bu devletler demokrasi düşmanlarını sorgusuz, sualsiz bağırlarına bastı. Suriye'de terör elebaşıları kırmızı halılar serilerek karşılandı.





"Türkiye, müttefiklerinden beklediği desteği görmedi"

Türkiye, ne savunma ihtiyaçlarının giderilmesinde ne de 40 yıllık terörle mücadelesinde müttefiklerinden beklediği desteği görmemiştir. Ülkemiz çoğu zaman gizli açık yaptırımlara, tehdit, baskı ve şantajlara maruz bırakılmıştır.





"Somut adımlar görmek istiyoruz"

NATO'da ve üyesi olduğumuz diğer uluslararası kuruluşlarda oynadığımız hayati rol apaçık ortadayken kimi müttefiklerimizle hala yaptırımların kaldırılmasını konuşuyor, özellikle İsveç'in şu anda bize karşı yaptırım uygulamasını hiçbir şekilde bir kenara koyamayız. Bunların makul bir izahı da yoktur. İttifak dayanışmasının en üst düzeyde tutulması gereken bir dönemde ipe un serme politikasından vazgeçilmeli, terörle mücadelede destek ve yaptırımlar başta olmak üzere Türkiye'nin haklı beklentileri karşılanmalıdır. NATO için bedel ödeyen bir ülke olarak milli güvenliğimize dair hususlarda ucu açık diplomatik ifadelerden ziyade somut adımlar görmek istiyoruz. Temel güvenlik hassasiyetlerinin gözetilmediği bir genişleme politikasının ne bize ne de NATO'ya hiçbir hayrının dokunmayacağına inanıyoruz."

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