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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş ile görüştü
Görev süresi yarın dolacak olan Sayıştay Başkanı, Erdoğan tarafından Külliye'de kabul edildi.
- AA
- 22.06.2021 - 17:52
- Güncelleme : 22.06.2021 - 17:54
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirildi.
SAYIŞTAY BAŞKANI İLE GÖRÜŞME
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görev süresi yarın dolacak Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ı kabul etti.
Külliye'deki kabul, basına kapalı gerçekleşti.