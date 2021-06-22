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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş ile görüştü

    Görev süresi yarın dolacak olan Sayıştay Başkanı, Erdoğan tarafından Külliye'de kabul edildi.
    • AA
    • 22.06.2021 - 17:52
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 17:54
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş ile görüştü

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirildi.

    SAYIŞTAY BAŞKANI İLE GÖRÜŞME

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görev süresi yarın dolacak Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ı kabul etti.

    Külliye'deki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş ile görüştü #1

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