Erdoğan, muhalefetten gelen çağrılara net bir karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan, muhalefetten her defasında yapılan "erken seçim" çağrılarına değindi.

"SEÇİMİN TARİHİ BELLİ"

"Yatıyorlar kalkıyorlar 'erken seçim' diyorlar." ifadesini kullanan Erdoğan, "Nereden çıktı bu?" sorusunu yöneltti.

Erdoğan, "Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023. Boşuna çabalamayın. AK Parti teşkilatları olarak milletimize olan borcumuzu ancak ülkemize daha çok hizmet ederek ödeyebiliriz.

BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE VURGUSU

2023 seçimlerine kadar her çalışmayı işte bu anlayışla yürüteceğiz. Eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşanların karşısına büyük ve güçlü Türkiye hedefine daha sıkı şekilde sarılarak çıkacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim, Haziran 2023'te ViDEO