Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim mitinglerine Ankara'da devam edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerine doğru en büyük mitinglerinden birini yarın Ankara'da yapacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün, Karabük ve Çankırı'da konuşacak.

Zonguldak'ta başlayan mitinglerine devam eden Erdoğan, yarın ise Ankara'da olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın partisince Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek Büyük Ankara mitingine katılarak konuşma yapacak.

Turgut Altınok'a destek isteyecek

Ankara'da vatandaşlara hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem gündem hem de yerel seçime dair önemli mesajlar verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olan Turgut Altınok için Ankaralı vatandaşlardan destek isteyecek.