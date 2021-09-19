Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "Seçim barajıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. İnşallah 2023 seçimlerine girerken farklı bir şekilde gireriz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan ABD'ye hareket etmeden önce açıklamalarda bulundu.

Gündemdeki birçok konuya ilişkin soruları yanıtlayan Erdoğan, seçim yasası değişikliğiyle ilgili konuştu.

"TEMENNİMİZ 2023 SEÇİMLERİNE FARKLI BİR ŞEKİLDE GİRMEK"

Erdoğan, seçim barajına ilişkin soruya, "Temennimiz odur ki inşallah 2023 seçimlerine girerken çok daha farklı bir şekilde girelim." yanıtını verdi.

"MECLİS AÇILDIĞINDA UZATMADAN BELLİ BİR AŞAMAYA GETİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"İnşallah 2023 seçimlerine Türkiye'nin arzuladığı bir sistemle girelim. Meclis açıldığı anda bu yaptığımız çalışmayı belli bir noktaya getirip hiç uzatmadan bir aşamaya getireceğiz "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim yasası değişikliğiyle ilgili konuştu ViDEO

