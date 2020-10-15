Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmalarına noktayı koydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, gündeme ilişkin birçok konuda açıklamalarda bulunurken, muhalefet partilerinden gelen erken seçim çağrılarına da çok net bir dille yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimler 2023'te yapılacak ViDEO

"SEÇİM 2023'TE YAPILACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin 2023 Haziran ayında yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çıkıyorlar, erken seçim..Ne erken seçimi ya.. Bunlar kabile devletlerinin yaptığı işlerdir. Bakarsınız 3 ayda bir 6 ayda bir seçime giderler. Amerika'da böyle bir şey görür müsünüz? Batı'da böyle bir şey görür müsünüz? Yeni Türkiye'de 2023'ün Haziranında seçim yapılacaktır." dedi.