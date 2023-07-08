Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tuttuk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ardından ilk teşekkür ziyareti ve toplu açılış töreni için gittiği Bayburt'ta coşkulu kalabalık tarafından karşılandı.

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Türkiye 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta 28.Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gitti.

Milyonlarca kişi sandıkta yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçti.

Seçim çalışmalarında vatandaşla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin ardından da teşekkür ziyareti yapacağını ifade etti.

Erdoğan milyonlarca vatandaşın oyuyla tekrar Cumhurbaşkanlığına seçilirken teşekkür ziyaretleri için teşekkür ziyaretlerine başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda Bayburt'ta coşkulu kalabalık tarafından karşılandı.

Erdoğan emeklilere yapılan yüzde 25 zammın ardından verilen sözlerin tutulduğunu vurgulayarak, "Fırsatçılara ve açgözlülere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Bayburt eşi ve benzeri olmadığını son seçimlerde bir kez daha gösterdi.

Aşkınız için sevdanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dik duracağız dikleşmeyeceğiz.

Buradan Bayburt'a soruyorum, Bayburt gelecek seçimlerde milli iradeye çıkıyor muyuz? Bayburt 31 Mart'ta da sandıkları patlatıyor muyuz?

Bugün de teşekkür etmeye elimiz boş gelmedik hem teşekkür etmek istedik hem de sonlanan projelerimizi açmak istedik.

Ben emniyete sordum haberi aldım şöyledikleri şu burada 40 bin kişi var.

Emekli maaşlarını refah payı ile zam oranını yüzde 25’e çıkarıyoruz. Enflasyonun üzerinde artışlarla emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz.

Enflasyonla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Fırsatçılara ve açgözlülere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz.

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