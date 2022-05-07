Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin babasıyla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı Bölgesi’nde şehit düşen Teğmen Talha Bahadır'ın babasıyla telefonda görüşerek başsağlığı diledi.

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Ramazan Bayramı'nın 3'üncü günüde terör saldırısında Şehit düşen Teğmen Talha Bahadır’ın ailesini ziyaret etti.

Taziye dileklerini ileten Bağatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak şehidin babası Hakkı Bahadır ile görüştürdü.

Erdoğan, başsağlığı diledi

Acılı babaya Başsağlığı dileyen Erdoğan, "Rabbim şehidimizle beraber sevgili habibine sizleri de komşu eğlesin. Malum şehitler ölü değil, diridirler ama kul olarak biz bilmeyiz. Allah sabrınızı artırsın inşallah. Rabbim yar ve yardımcınız olsun" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalovalı şehidin babasıyla telefonda görüştü VİDEO

Şehidin babası: Allah razı olsun

Baba Bahadır ise Erdoğan’a teşekkür ederek, "Allah razı olsun Cumhurbaşkanım. Sizi çok seviyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin. Sürekli dualarımızdasın" dedi.

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, beraberindeki partililerle şehidin Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Sultaniye Mahallesi'ndeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.