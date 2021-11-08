Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehidin Kozan'daki ağabeyini telefonla arayarak, "Kimse şehitlerimizin bacılarına hakarette bulunamaz. Onların alnını karışlarız, gereken yapılacak" dedi.

İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, geçtiğimiz günlerde şehit ağabeyine ettiği küfür gündemini korumaya devam ediyor.

Şehit ağabeyi Tahir Gümren’in Kozan’da yaşayan kardeşi Ahmet Gümren’i, AK Parti sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, evinde ziyaret etti.

Ziyarette şehit kardeşi Ahmet Gümren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüşerek Lütfü Türkkan’ı Meclis'te görmek istemediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehidin Kozan'daki ağabeyini aradı VİDEO



ERDOĞAN: BU NAMUS FUKARASI ADAMA HER YERDE GEREKENİ SÖYLEDİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda Gümren Ailesi'ne geçmiş olsun temennisinde bulunarak, şehit ailelerinin sonuna kadar destekçisi olduklarını ifade etti. Erdoğan, telefonda şehidin kardeşi Ahmet Gümren’e, "Ben bu namus fukarası adama her yerde gerekeni söyledim. Bugün Boşnak Dernekleri ile toplantım vardı. Orada dernek başkanlarına da ilettim. Arkadaşlarım da söylüyorlar.

ERDOĞAN: KİMSE ŞEHİTLERİMİZİN BACILARINA BİR ŞEY DİYEMEZ ONLARIN ALNINI KARIŞLARIZ

Çarşamba günü grup toplantım var, orada zaten tepeden tırnağa bunlara ne gerekiyorsa yapacağız. Kimse şehitlerimizin bacılarına, kimse en ufak hakarette bulunamazlar. Onların alnını karışlarız. Gereken neyse sonuna kadar yapacağız. Bundan geri adım atmamız mümkün değil. Görevden almışlar, bilmem ne yapmışlar. Bu adamın bu parlamento içinde yeri olamaz. Gereken neyse onu yapacağız. Önemli olan bir, o adamın bu parlamentoda yeri olmayışı. İki, onun genel başkanın da her şeyden önce kendi üzerine düşen görevi yapması. Ailemize selamlar saygılar sunuyoruz. Tüm şehit ailelerimize hürmetlerimizi iletiyoruz." dedi.

ÖMER ÇELİK: MİLLETİMİZİN AZİZ HATIRASINA SALDIRI YAPILDI

Ziyarette konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şehit İsa Gümren’in ağabeyine başsağlığı diyerek, "Şehidimizin bir kardeşinin de burada ikamet ettiğini öğrendim. Ben de burada kendisini ziyaret etmek istedim. Programlar bitince kendisini ziyaret ederek başsağlığı ve sabır diliyorum. Aziz şehidimizin mekanı cennet olsun. Şehidimizin ailesine yapılan çirkin saldırı milletimizin tamamına, şehitlerimizin aziz hatıralarına yapılmış bir saldırıdır. O sebeple herkes gördü ki, milletimizin her ferdi, her kesimden insanımız bunu şiddetle lanetledi, kınadı.

ÖMER ÇELİK: ÖZÜR DİLERKEN BİLE ÜSTE ÇIKMASI PİŞKİNLİKTİR

Affedilmeyecek bir çirkinlik olarak birilerinin sabıkasına yazıldı. Gönül arzu ediyor ki, en azından bir hata yapıldığı zaman gerçek bir pişmanlıkla bir özür dilensin. Ama maalesef orada bile üste çıkma gayreti pişkinlik söz konusu. Bu çok üzücü bir şey. Herkesin kendi alnına yapıştırdığı etiketi seçmesi ile ilgili bir şey. Aziz şehitlerimizin hatırasını devletimiz ve milletimiz olarak unutmayacağız, her zaman yad edeceğiz. Bir kez daha tüm şehitlerimize rahmet diliyor ve tüm şehit ailelerimizin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz." diye konuştu.

ŞEHİT AĞABEYİ: UMARIM MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLÜR

Şehit İsa Gümren’in ağabeyi Ahmet Gümren de Cumhurbaşkanına ve Ömer Çelik’e ziyareti için teşekkür ederek, "Açıklamamı daha önce yapmıştım. Hukuki olarak davamızı sürdüreceğiz. Ben bu ziyaret için herkese teşekkür ederim. Umarız gereği yapılır milletvekilliği düşsün, gereken önergeler verilir. milletvekilliği düşürülür.” diye konuştu.

Ömer Çelik’in şehit ailesini ziyaretine Şehit Polis Arda Can’ın babası Serdar Can, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, İl Başkanı Mehmet Ay, parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.