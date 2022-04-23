Pençe Kilit operasyonunda şehit düşen P.Uzm. Çvş. Furkan Gök'ün acılı ailesine taziyede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şehidimizin kanı yerde kalmadı" dedi.

Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kilit operasyonu başarıyla ilerlerken, yürekleri kan ağlatan bir acı haber daha geldi.

Operasyon bölgesinde girdiği çatışmada yaralanan P.Uzm. Çvş. Furkan Gök, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Milli Savunma Bakanlığı'nca duyrulan acı haberde, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Furkan GÖK yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadeleri kullanılmıştı.

Cumhurbaşkanı'ndan taziye

Bir ocağa daha ateş düşerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit ailesine taziyelerini iletti.

Şehidimizin kanının yerde kalmadığını aktaran Cumhurbaşkanı, telefonla görüştüğü şehit babasına, "Cennete uğurladığımız evladınız bizim gurur abidemiz, rabbim sabrınızı ziyade etsin. Tüm aileye sabırlar niyaz ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine taziyelerini iletti



"Kanları yerde kalmadı"

Siz sevgileler sevgilisi peygambeimizie evladınızı komşu olarak uğurladınız, onlar bizim inşallah medarı iftiharımız. Kanları yerde kalmadı kalmıyor. Şu an itibarıyla 52 teröristi öldürdük, bu artarak devam ediyor devam edecek.

"Geri durmayacağız devam edeceğiz"

Gerek Irak'ta gerek Suriyenin kuzeyinde ciddi manada terörist etkisiz hale getirildi getiriliyor. Geri durmayacağız kararlı bir şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullanırken, bir kez daha tüm aileye sabır diledi.