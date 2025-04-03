Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit bekçi Gölçek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

AA

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde dün akşam saatlerinde kimlik kontrolü yapmak istediği kişilerce silahlı saldırıya uğrayan bekçiden acı haber geldi.

Olayda, Yüzyıl Mahallesi üzerinde görev yapan bekçiler, şüpheli buldukları üç kişiyi durdurdu.

Bu sırada şüpheliler, rutin kimlik kontrolü yapan bekçilere silahla ateş açtı.

BEKÇİYE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Saldırıda Uğur Gölçek isimli bekçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

YARALI BEKÇİDEN ACI HABER GELDİ

Hayati tehlikesi bulunan bekçi, bugün hastanede hayatını kaybetti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ŞEHİDİN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bağcılar'da kimlik kontrolü yapmak isterken uğradığı silahlı saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Uğur Gölçek'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.