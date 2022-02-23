Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Hayrettin Eren'in cenazesine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Hayrettin Eren'in cenazesine katıldı.

Cenazede konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayrettin kardeşimizle bugüne kadar çok yol yürüdük, çok beraber olduk. Yine bu defa Afrika seyahatlerimizde beraberdik. Tabi haberi aldık, böyle bir kalp krizi durumunu öğrendik. İlgili arkadaşlarımız son ana kadar çok gayret sarf ettiler. Ellerinden gelen tüm gayreti ortaya koydular. Ne bir an ileri, ne bir an geri. Rabbimizin takdir ettiği saat gelince emanetini malum alıyor.

İçişleri Bakanım, Ticaret Bakanım, onlar da son ana kadar hastaneye beraberce gittiler. Tabii ki takdir buymuş ve şehidimizi birlikte aldık, tekrar ülkemize döndük. Öncelikle ailesine ve tüm meslekteki arkadaşlarına, kardeşlerine sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.

Bu yolda Hayrettin kardeşimizin gayretini biliyoruz. Bir müdür olarak elinden gelen tüm imkanları nasıl seferber ettiğini biliyoruz. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Biz kendisini iyi tanıdık, iyi bildik, Allah için de sevdik.

Mesleğe sarılışının ne denli onurlu olduğunu bildiğimiz bir kardeşimiz olarak uğurluyoruz. Rabbim bizleri inşallah cennetinde birlikte haşr-u cem eylesin. Tekrar ailesine sabırlar diliyorum." dedi.