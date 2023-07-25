Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Ömer Cinkara'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi Silah kazası sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Ömer Cinkara'nın acı haberi memleketi Osmaniye’de hüzün yarattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şehidin ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı diledi.

DHA

Van’ın Özalp ilçesinde görevli Sözleşmeli Er Ömer Cinkara, 24 Temmuz günü meydana gelen silah kazası sonucu yaralandı.

Cinkara, hastaneye sevk edildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cinkara’nın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Bakanlık duyurdu: Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğdu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.” denildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit asker için bakanlığın sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

Güler, “Kahraman silah arkadaşımız, 24 Temmuz 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim.” ifadelerini kullandı.

Memleketinde acı var

24 yaşındaki şehidin acı haberi, memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki ailesine verildi.

Aile bireyleri gözyaşlarına boğulurken, şehidin annesi Döndü ve babası Ali Cinkara'yı, askeri yetkililer teselli etmeye çalıştı.

Şehidin ailesinin evi ve bulunduğu caddeye Türk bayrakları asıldı.

Komşuları ve yakınları, taziye için şehit evine gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başsağlığı diledi

Şehit Ömer Cinkara'nın cenazesinin yarın düzenlenecek törenle toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehidin ailesini arayarak başsağlığı dileklerini iletti.