Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Şeyda Yılmaz’ın babasıyla telefonda görüştü Şehit Şeyda Yılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunan Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da şehidin babası ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

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Haber Merkezi

Kahraman polis Şeyda Yılmaz'ın acı kaybı, tüm Türkiye'nin gündemine oturdu...

İstanbul Dudullu Polis Merkezi'nde görevini icra eden polis memuru Şeyda Yılmaz, motosiklet hırsızlığı şüphesiyle gözaltına alınan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti'nin silahlı saldırısı sonrası şehit düştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLESİNE TAZİYE

Görevi sırasında vurularak şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz’ın baba evi ve eşi polis memuru Semih Yılmaz’ın evini ziyaret ederek taziyede bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, o anlara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da şehit ailesi ile telefonda görüşerek taziyede bulunduğunu bildirdi.

"SEVDALARI VATAN UĞRUNA YARIM KALDI"

Bakan Yerlikaya tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

22 Eylül Pazar günü Ümraniye’de şehit edilen kahraman polisimiz, Şeyda Yılmaz’ın Sivas’taki baba ocağını ziyaret ettik.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, şehidimizin babası Mehmet ağabeyimizle telefonda konuşarak taziyede bulundu.



Şeyda kızımızın babası Mehmet ağabeyimiz, annesi Nurgül ablamız ve kıymetli ailesiyle birlikte şehidimiz için dua ettik.

Şehit polisimiz Şeyda Yılmaz’ın kendi gibi polis olan eşi Semih Yılmaz’ı ve ailesini de ziyaret ettik.



Şeyda- Semih çiftimiz henüz 1 yıllık evliydi. Hayalleri vardı. Ama Semih’in söylediği gibi “Sevdaları vatan uğruna yarım kaldı.” Şeyda kızımız Emniyet teşkilatımızın kahraman bir mensubuydu. Kahramanca çatışırken şehit edildi. Aziz hatırasını asla unutmayacağız.



Şeyda’mız milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecek.

Şehidimizin makamı âli olsun.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığı şüphesiyle gözaltına alınan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, karakol bahçesinde ailesiyle görüştüğü sırada kaçmaya çalıştı.

Polis memurları Kürşat Hakkı Sarıtepe ve Şeyda Yılmaz, 26 suç kaydı bulunan zanlının peşine düştü. Şüphelinin yakalandığında çıkan arbedede şüpheli, polisin silahını alarak çevreye ateş açtı.

Bu sırada 27 yaşındaki Şeyda Yılmaz, başından vurularak yaralandı. Ümraniye Hisar Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

SİVAS'TA TÖREN DÜZENLENDİ

Şeyda Yılmaz'ın cenazesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törenin ardından baba ocağı Sivas'a getirildi.

Sivas'ta düzenlenen törende aile üyeleri ayakta durmakta güçlük çekti.