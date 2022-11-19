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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Sinan İnak'ın babasıyla telefonda görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak'ın babasına başsağlığı dileğinde bulundu.
    • 19.11.2022 - 17:17
    • Güncelleme : 19.11.2022 - 17:20
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Sinan İnak'ın babasıyla telefonda görüştü

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı taciz ateşi sonucu 17 Kasım'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak'ın cenazesi, dün Osmaniye'de toprağa verildi.

    Bugün de Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, şehit İnak'ın, Düziçi ilçesi Gümüş köyündeki ailesinin evinin önüne kurulan taziye çadırını ziyaret etti.

    “Ahmet gider Mehmet gelir”

    Şehidin annesi Hüsne, babası Ökkeş, eşi Emine İnak ve yakınlarıyla görüşen Kirişci, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

    Bakan Kirişci'ye sarılıp gözyaşı döken Baba İnak, “Ahmet gider Mehmet gelir, vatanımız var olsun." dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit babasıyla görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret sırasında kendisini arayan Bakan Kirişci'nin telefonu üzerinden şehidin babası Ökkeş İnak ile görüştü.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Sinan İnak'ın babasıyla telefonda görüştü VİDEO

    Erdoğan, İnak'a başsağlığı dileyerek, şunları kaydetti:

    “Kafirlere vatan topraklarını inşallah bırakmayacağız”

    "Başımız sağ olsun. Rabb'im cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın inşallah. Sizleri, annesini, eşini de inşallah cennetinde şehidimizle buluştursun. Ne güzel bir makam, mevki. Rabb'im inşallah kardeşimizin bu şehadetini sizlerin de makam-ı ali'ye ulaşmanıza vesile kılar. Rabb'im, Hanımefendiye de sabır nasip eylesin. En güzel makamda, Rabb'im inşallah o makamla bizleri de taltif eder. Bize ne düşüyorsa, Vahit Bey de orada hepsine hazırız. Elimizden geldiği kadar zaten bunları yerine getirmeye çalışıyoruz. Bundan sonra da bunları yerine getirmeye devam edeceğiz. Hiçbir zaman bu alçaklara, kafirlere vatan topraklarını inşallah bırakmayacağız. Allah yar ve yardımcınız olsun, sabrınızı arttırsın inşallah."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Sinan İnak ın babasıyla telefonda görüştü #1

    Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti

    İnak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

    AA'nın haberine göre Kirişci, ziyaretinin sonunda şehit babasına Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Sinan İnak ın babasıyla telefonda görüştü #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Sinan İnak ın babasıyla telefonda görüştü #3


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