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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Tortumlu'nun babasına telefonda başsağlığı diledi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun ailesiyle telefonla görüşerek başsağlığı mesajını iletti.
    • AA
    • 23.10.2021 - 22:53
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Tortumlu'nun babasına telefonda başsağlığı diledi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, çeşitli ziyarette bulunmak için Erzurum'a gitti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan, Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun taziye çadırını ziyaret etti.

    BİLAL ERDOĞAN KURAN-I KERİM OKUDU

    Ziyarette baba Süleyman Tortumlu'ya taziyelerini ileten Erdoğan, şehit babası ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla görüştürdü.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, şehit babası Tortumlu'ya başsağlığı diledi.

    İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, taziyede Kuran-ı Kerim okudu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Tortumlu nun babasına telefonda başsağlığı diledi #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Tortumlu nun babasına telefonda başsağlığı diledi #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Tortumlu nun babasına telefonda başsağlığı diledi #3

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