Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Ufuk Akıncı'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Dün akşam saatlerinde Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinden acı haber geldi...
Bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan İs.Asb.Üçvş. Ufuk Akıncı'nın şehit olduğu açıklandı.
Şehit Akıncı'ya ilişkin bilgileri Milli Savunma Bakanlığı (MSB) paylaştı.
"TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI"
MSB'den yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan kahraman silah arkadaşımız İs.Asb.Üçvş. Ufuk AKINCI, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Ocak 2025 tarihinde şehit olmuştur.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan Astsubay Üstçavuş Akıncı'nın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
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