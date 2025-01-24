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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Ufuk Akıncı'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Ufuk Akıncı'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan İs.Asb.Üçvş. Ufuk Akıncı'nın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.