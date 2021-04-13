- Haberler
- Gündem Haberleri
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit yakınlarıyla iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit yakınlarıyla iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının ilk iftarını şehit yakınlarıyla birlikte yaptı.
- AA
- 13.04.2021 - 21:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit yakınlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi.
YEMEĞE EŞİ EMİNE ERDOĞAN VE FUAT OKTAY DA KATILDI
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemeğe, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı.