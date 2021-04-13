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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit yakınlarıyla iftar yaptı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının ilk iftarını şehit yakınlarıyla birlikte yaptı.
    • AA
    • 13.04.2021 - 21:32
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit yakınlarıyla iftar yaptı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit yakınlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi.

    YEMEĞE EŞİ EMİNE ERDOĞAN VE FUAT OKTAY DA KATILDI

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemeğe, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit yakınlarıyla iftar yaptı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit yakınlarıyla iftar yaptı #2

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