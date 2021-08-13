Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesine gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gidecek. Sel nedeniyle Kastamonu'da 25 Sinop'ta ise 2 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de yaşanan yangın felaketinin ardından, Karadeniz sel felaketi ile boğuşuyor.

Özellikle Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış Bozkurt, Azdavay, Pınarbaşı, Küre, İnebolu, Cide ve Abana ilçelerinde sele neden oldu.

Sel nedeniyle 25 kişi hayatını kaybederken, selin boyutu çekilen görüntülere yansıdı.

Daha fazla can kaybı yaşanmaması için tahliye çalışmaları hızlandırılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeye gideceği öğrenildi.

ERDOĞAN BOZKURT'A GİDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afet bölgesi Bozkurt'u ziyaret edeceği bildirildi.

Erdoğan, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Son günlerde yaşadığımız afetler sebebiyle, 14 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladığımız AK Parti'mizin 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerini de erteleme kararı aldık"