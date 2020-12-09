Selahattin Demirtaş'ın Kobani, Diyarbakır ve Yasin Börü'nün faili olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle bir teröristin asla önünün açılmasına yol vermeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öndesinde önemli açıklamalar yaptı.

Erdoğan, yargıda reform çalışmalarının ardından Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönündeki iddialar hakkında da değerlendirmede bulundu.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ GİBİ BİR TERÖRİST...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yargının işine müdahale etmek benim haddime değil. Ama şunu herkesin bilmesi lazım ki, özellikle Selahattin Demirtaş gibi bir teröristin, bu noktada varsa, sözde söz hakkını koruyacak değiliz. Ki, böyle bir şey yok. Ben inanıyorum ki, bizim yargımız, Selahattin Demirtaş gibi bir teröriste böyle bir imkan hazırlamaz.

KOBANİ'NİN, DİYARBAKIR'IN YASİN BÖRÜ'NÜN FAİLİ ODUR

Kaldı ki, Kobani'nin faili odur, Diyarbakır'ın faili odur, Yasin Börü'nün faili odur. Bunları görmezden mi geleceğiz?

YARGIMIZ BUNLARI GÖRMEZDEN Mİ GELECEK

Yargımız bunları görmezden mi gelecek?

Biz ne gerekiyorsa, sonuna kadar bu mücadeleyi verir, böyle bir teröristin asla önünün açılmasına yol vermeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Selahattin Demirtaş teröristtir ViDEO