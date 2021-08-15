Euro
10.0579
0.05%
Dolar
8.5106
-0.08%
Altın
487.52
0%
Borsa
1.448
0%
Bitcoin
401.872
1.07%
EXEN Coin
27.00
6.09%
21ºC
İstanbul
Açık 21 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, selde oğlu vefat eden baba ile telefonla görüştü

    Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde bir oğlunu kaybeden Cemal Akın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun taziyesi esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştü.
    • İHA
    • 15.08.2021 - 19:10
    • Güncelleme : 15.08.2021 - 22:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, selde oğlu vefat eden baba ile telefonla görüştü

    Kastamonu’nun birçok ilçesi sel felaketinden etkilendi. En çok etkilenen ilçe ise adeta sular altında kalan Bozkurt oldu.

    İlçede yer alan Ezine Çayı’nın taşması sonucu birçok bina ve işyeri sular altında kalırken, birçok vatandaş da hayatını kaybetti.

    BAKAN SOYLU'DAN TAZİYE ZİYARETİ

    Sel felaketinde hayatını kaybedenlerden biri de 48 yaşındaki Harun Akın’dı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu.

    Bu esnada baba Cemal Akın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini dile getirdi. Bakan Soylu, babanın bu isteği üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aradı ve görüşme sağlandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, selde oğlu vefat eden baba ile telefonla görüştü VİDEO

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TELEFON GÖRÜŞMESİNDE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılı babaya başsağlığı diledi. Ayrıca acılı annenin de kimsesinin olmadığını ve polis olan oğlunun yanında olmasını istediğini söylemesi üzerine Bakan Soylu, talimat verdi.

    Bakan Soylu’nun talimatı üzerine acılı ailenin polis olan oğullarının 1 ay geçici görevlendirme ile Bozkurt ilçesine gelmesine karar verildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, selde oğlu vefat eden baba ile telefonla görüştü #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir