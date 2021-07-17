Cumhurbaşkanı Erdoğan: Selin vurduğu yerler Afet Bölgesi ilan edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de sele maruz kalan alanların Afet Bölgesi ilan edileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Şehir Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası, canlı hayvan pazarı ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılışına katıldı.

Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de yaşanan sel felaketine değindi.

"AFET BÖLGESİ İLAN EDİLECEK"

Kentte zarar gören bölgelere ilişkin konuşan Erdoğan, "Oraların afet bölgesi ilan edilmesi hususunda kendilerine bu haberi verelim dedik. Rize'deki o bölgeler Afet Bölgesi olacak. İlk kabine toplantısında bunu teminat altına alacağız." diye konuştu.

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