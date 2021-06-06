Cumhurbaşkanı Erdoğan: Selman Bozkır, etkisiz hale getirildi

Güzel bir haber vermek istediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Selman Bozkır'ın MİT tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türkiye, sınır içi ve sınır ötesi harekatlarla terörle mücadelesine devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT’in, Irak’ın kuzeyinde PKK/KCK'ya yönelik operasyonuna ilişkin bilgilendirme yaptı.

MAHMUR SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede PKK/KCK'nın kontrolündeki Mahmur kampına yapılan operasyonun başarıyla tamamlandığını duyurdu.

MİT tarafından yapılan başarılı operasyon sonucunda terör örgütünün Mahmur Genel Sorumlusu Doktor Hüseyin kod adlı Selman Bozkır'ın etkisiz hale getirildi.

Operasyonda, Selman Bozkır'ın beraberindeki iki teröristlin de etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

Mülteci kampı adı altında PKK/KCK faaliyetlerinin organize edildiği Mahmur’daki örgüt elebaşısı Doktor Hüseyin kod Selman Bozkır, MİT’in hedef listesine alındı.

İLLEGAL PARA TRAFİĞİNİ YÖNETTİ

PKK/KCK’ya 1990’larda katılan Selman Bozkır, uzun yıllar, örgütün Avrupa’daki faaliyetlerini organize etti, bu kapsamda örgütün İngiltere sorumluluğunu da yürüttü. Mahmur’da görevlendirilmeden önce Irak’ın kuzeyinde örgütün illegal para trafiğini yönetti.

Son olarak, Kandil alanında sıkışan PKK/KCK’nın, Mahmur’a ağırlık vermesi üzerine Mahmur Genel Sorumluluğu’na getirildi.

BERABERİNDE 2 TERÖRİSTLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yapılan istihbari analizlerde, PKK/KCK’nın Mahmur Kampı’na Kandil kadar önem verdiği, mülteci kampı adı altında eylemci kadrolarını bu alandan temin ettiği/yetiştirdiği belirlendi.

Yapılan çalışmalar sonrasında, Selman Bozkır, gerçekleştirilen operasyonla, beraberindeki iki teröristle birlikte etkisiz hale getirildi.