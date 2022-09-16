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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Semerkant'ta Şi Cinping ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Semerkant'ta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.
- Haber Merkezi
- 16.09.2022 - 06:55
- Güncelleme : 16.09.2022 - 07:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta temasları sürüyor.
Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi başladı.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta ikili temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.
Erdoğan ve Şi Cinping'in Özbekistan Devlet Başkanı Yazlık Sarayı'ndaki basına kapalı görüşmesi yarım saat sürdü.