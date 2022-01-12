Cumhurbaşkanı Erdoğan: Semra Güzel için Millet İttifakı neden susuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li vekil için CHP ve İyi Parti'ye seslendi.

PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP Milletvekili Semra Güzel ile fotoğraflarının bulunması kamuoyunun gündemine oturdu.

Terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine HDP'li vekilin dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığ fezlekesi TBMM'ye ulaştı.

Bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Partisinin TBMM Grup toplantısında konuşmak için kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teröristlerden oluşan parlamento, demokratik bir parlamento olamaz." diyerek konu ile ilgili sessizliğini koruyan CHP ve İyi Parti yönetine seslendi.

Meclis'i teröristlerden temizlemek için gereken her şeyi yapacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı liderlerine neden sustuklarını da sorarak şu ifadeleri kullandı;

"Ortaklarınızdan bir tanesi.. Malum terör örgütünden birisiyle tutuşuyor.. Resimler yayınlanıyor.. Bu resimleri hep izledik. Ne yazık ki; PKK'nın bir uzantısı olarak bu kadın parlamentoda. Bununla ilgili olarak biz tabii karma komisyonu süratle bunu gönderdik. Karma komisyonda gereği yapılacaktır. Biz parlamentomuzda bu tür birilerini görmek istemiyoruz. PKK terör örgütünün uzantılarını parlamentomuzda görmek istemiyoruz. Cumhur İttifakı gereken her şeyi söyledi. Bay Kemal sen niye susuyorsun? İP, sen niye susuyorsun? Diğerlerinde bir şey var mı? Onlar yamalı boğça zaten. Milletimize bunları anlatacağız. Teröristlerden oluşan parlamento, demokratik bir parlamento olamaz. Demokrasiyi, parlamentomuza egemen kılmamız"

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