Cumhurbaşkanı Erdoğan: Senegal ile ilişkilerimizi geliştirme konusunda kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika gezisi kapsamında Senegal'e yaptığı ziyarette önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretinin ikinci durağı olan Senegal'e gitti.

Senegal ile ticari ve ekonomik alanda işbirliği mesajları veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

"İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRME KONUSUNDA KARARLIYIZ"

Afrika ülkeleri ile samimiyet ilkesi etrafında hareket edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir yol haritası belirledik, Afrika ülkeleri ile ilkelerimizi samimiyet, kardeşlik yolunda devam ettirmeye devam edeceğiz. Türkiye Senegal ilişkilerini tüm taraflarıyla ele aldık. İlişkilerimizi geliştirme konusunda aynı kararlılılğımızı koruma konusunda mutabık kaldık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer açıklamaları şu şekilde;

"AFRİKA KUPASINDAKİ BAŞARILARINDAN ÖTÜRÜ KUTLUYORUM"

"Senegal'in yeni stadyumunun bir türk firması tarafından inşa edilmiş olmasından dolayı ayrıca iftihar ediyorum. Afrika kupasındaki başarılarından ötürü kutluyorum."





"ARAMIZDAKİ TİCARET VE YATIRIM HACMİNİ DAHA DA BÜYÜTECEĞİZ"

"Ziyaretim vesilesiyle Dakar büyükelçiliğinin resmi açılışınıda yarın gerçekleştireceğiz. Aramızdaki yakın dostluğun tezahürlerini ticaret ve yatırımlarda görüyoruz. Salgına rağmen 2021 yılında ikili ticaret hacmimiz önceki yıla göre yüzde 42 artarak 540 milyon doları aştı. Firmalarımızın 'Yükselen Senegal Planı' kapsamındaki katkıları Senegal halkının desteğiyle devam edecektir."





"FETÖ İLE MÜCADELEDE VERDİKLERİ DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Kalkınma alanında da yakın iş birliği içerisindeyiz. 2007 yılından bu yana Senegal'de toplam 12 milyon dolar değerinde 186 projeyi hayata geçiren TİKA faaliyetlerini sürdürmekte kararlıdır. Senegal makamlarına, FETÖ ile mücadelemiz de sağladıkları destek içinde ayrıca teşekkur ediyorum. Destek ve dayanışmanın devam edeceğine inanıyorum."

"24 AY DA BİTECEK STADYUMU 17 AYDA YAPTILAR, BU TÜRK ŞİRKETLERİNİN NE KADAR KALİTELİ VE HIZLI OLDUKLARINI GÖSTERİYOR"

Sall, Senegal Stadyumunu inşa eden Türk şirketten de övgüyle bahsederek, "Stadyumun tamamlanması için 24 ay süre vermişlerdi ancak 17 ayda tamamlayarak istisnai bir performans gösterdiler. Bu da Türk şirketlerinin ne kadar kaliteli ve hızlı çalıştığına bir örnek." dedi.

İki ülke arasındaki iş birliklerinde çok güzel bir ivme yakalandığına işaret eden Sall, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmede, ilişkileri daha da geliştirecek 5 anlaşmaya imza attıklarını kaydetti.

"TÜRKİYE İLE ARAMIZDAKİ İŞ BİRLİKLERİNDEN ÇOK MEMNUNUM"

Sall, "Türkiye ile aramızdaki siyasi ve ticari iş birliklerinden çok memnunum. İlişkilerimiz hem sağlam bir hukuki zemine oturuyor, hem çok boyutlu." ifadesini kullanarak, bu iş birliklerinin enerji, tarım, su, eğitim, ulaşım, çevre, sanayi ve savunma sanayi gibi alanlarda yapıldığını söyledi.

Senegal'deki Türk şirketlerin de performanslarından çok memnun olduklarının altını çizen Sall, Türk şirketlerin Yükselen Senegal Planı kapsamında birçok proje tamamladığını dile getirdi.

Sall, stadyum inşaatının yanı sıra Dakar'daki havalimanı, bölgesel hızlı tren, konferans merkezi gibi birçok projenin Türk şirketler tarafından başarıyla tamamlandığına dikkati çekti.

Bu yatırım ve projelerin devamı için Senegal ve Türk özel sektörünü bir araya getiren teşebbüsleri teşvik etmek gerektiğinin altını çizen Sall, madencilik, demir çelik, eczacılık gibi sektörlere yoğunlaşılabileceğini vurguladı.

TİCARETTE 1 MİLYAR DOLARLIK HEDEF VURGUSU

Sall, 2 ülke arasındaki ortaklık seviyesini her seferinde daha da yukarıya taşımak istediklerini ifade ederek, 2 yıl önce koydukları 400 milyon dolarlık ticaret hacmini aştıklarını ve yeni hedef olan 1 milyar dolarlık hedefe de ulaşacaklarına inandığını dile getirdi.

Sall son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'de top koşturan Senegalli oyunculara olan desteği ve ilgisi için de teşekkür etti.