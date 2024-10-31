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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ankara'da, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye'yi ağırlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegalli mevkidaşını resmi törenle karşıladı.

Karşılama töreninde, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yer aldı.

İKİLİ GÖRÜŞMELERE GEÇİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Faye'nin ikili görüşmesinin ardından heyetler arası görüşme yapılacak.

Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay, Erdoğan'ın karşılaması öncesinde de Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

ATATÜRK'ÜN MOZOLESİNE ÇELENK BIRAKTI

Fay, başkentte beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.