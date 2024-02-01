Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şeriata düşmanlık dinin bizzatihi kendisine husumettir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İslamın hayata dair kuralların bütününü temsil eden şeriata düşmanlık esasında dininin bizatihi kendisine husumettir."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, din görevlileri mezuniyet töreninde konuştu.

Erdoğan şeriat tartışmalarına da değindi.

"Şeriata düşmanlık, dinin bizatihi kendisine husumettir"

Erdoğan, şöyle konuştu:

Son dönemde Türkiye karşıtı kimi çevreler tarafından kirli kampanyalar yürütüldüğünü görüyoruz.

Bunlardan birisi İslamsız Türklük kavramıdır. Böylece milletimizi ayakta tutan, tarihi kültürleri tahrip edilmek isteniyor. İslamın gaza ruhunu taşımayan bir Türk kimliği, Türklüğü rafa kaldırma projesidir.

Kampanyanın ikinci kulvarında ise şeriat düşmanlığı vardır. Şeriata düşmanlık, dinin bizatihi kendisine husumettir.

İnanıp inanmamak elbette bir tercih konusudur. Ancak dinin emirlerine karşı gelmek başka bir durumdur.

"Kelime-i Tevhit yazılı bayraktan rahatsız oluyor"

Son dönemde özellikle Filistin'e destek yürüyüşü sırasında bir vatandaşın 'şeriat bayrağı' taşıdığı iddiası üretinden başlayan tartışmaları hatırlattı.

Bu olay üzerinden başlatılan suç durularını eleştiren Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

Kimi barolar çıkıyor kimi Kelime-i Tevhit yazılı bayraktan rahatsız oluyor. Suç duyurusunda bulunabiliyor. Kendini sanatçı diye tanımlayan kimi şahsiyetler, milyonlarca vatandaşımızı gerici, yobaz diye tahkir edebiliyor. En büyük ikinci siyasi partisinin genel başkanı 'Çocuklara din eğitimi verilmesine ortaçağ zihniyeti' deme gafleti gösterebiliyor.

"Olumsuz örnekleri uzatmak mümkün"

Toplumda yaşanan olumsuz örnekleri çoğaltmanın mümkün olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, "Bu tür menfi örnekleri uzatmak mümkün. Yaşadığımız her hadisede ülkemizde özellikle tek parti dönemiyle başlayan, vesayet dönemlerinde artan kimliksizleştirme politikaları Türkiye'ye dair hiçbir hayali, endişesi olmayan zihni ve kalbi sömürgeleştirilmiş bir güruh ortaya çıkarmıştır. Bu güruhun vasfı kibridir, nobranlığıdır. Bunlar Anadolu insanını aşağılamayı tercih ettiler. Batı kadar bile kendi insanını tanıma gayreti göstermediler. Kadim değerleri gerilik emaresi olarak gördüler.

"Bilmedikleri sembollere karşı kör bir husumet beslediler"

Bunlar bilmedikleri, anlamaya tenezzül etmedikleri insanlara, değerlere ve sembollere karşı kör bir husumet beslediler. Şeriata yönelik sergilenen pervasızlıkların gerisinde cehalet ve bilgisizlik hastalığı var. Ülkemizde en azından bir kesimin içinde bulunduğu cehalet karanlığında daha fazla boğulduğunu görmekten üzüntü duyuyoruz. El ele verip, milli bünyemize tehdit teşkil eden bu cehalet karanlığını yırtıp atacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.