Türkiye'den Libya'ya tam destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'nın yalnız bırakılmayacağını söyledi. Libya Başbakanı Serrac, Türkiye'ye minnettar olduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile yaptığı ikili görüşmenin ardından basın açıklaması yapmak üzere kameralar karşısına geçti.

Libya'daki durumu değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafter'e karşı olan tutumunu net bir şekilde ortaya koydu.

Erdoğan, Hafter için "Hiçbir zaman Libya halkının sorunları ile ilgilenmeyen bir kişinin bu konuda masaya oturacak bir temsili kabiliyeti de olamaz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Libya'yı lejyonerlerin insafına bırakmayacağız VİDEO

"LİBYALI KARDEŞLERİMİZ..."

Türkiye ile Libya arasında kardeşlik olduğunun altını çizen Erdoğan, "Ziyaret Türkiye ile Libya arasındaki bağı bir kez daha göstermiştir. Libya'yı bu zor günlerde yalnız bırakmadık. Libyalı kardeşlerimizi asla lejyonerlerin darbecilerin insafına bırakmayacağız. Sayın Sarrac ile Libyalı kardeşlerimizin barış ve refahına katkı yapacak bir görüşme gerçekleştirdik. Libya bir an önce istikrara kavuşmalıdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarını şöyle devam etti; "Çözüm ancak Birleşmiş Milletler himayesinde ve Libyalıların öncülüğünde yürütülecek bir çalışma ile elde edilebilecektir. Darbeci Hafter'in saldırılarına rağmen sayın Sarrac düzeyli bir tutum takınmıştır. Açık söylüyorum bir kez daha söylüyorum. Darbeci Hafter diyorum. Tabi Hafter'i bir kenara koymak mümkün değil gibi bir anlayışla yaklaşım gösteren devlet başkanları da var. Onlara tekrar hatırlatıyoruz. Hiçbir zaman Libya halkının sorunları ile ilgilenmeyen bir kişinin bu konuda masaya oturacak bir temsili kabiliyeti de olamaz. Libya'nın bir an önce istikrara kavuşması komşularımızın ve Avrupa'nın yararına olacaktır. Kendisine teşekkür ediyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum"





SARRAC: DÜŞMANI BİTİRENE KADAR DURMAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından söz alan Libya Başbakanı Serrac, Türkiye'ye minnettar olduklarını söyledi.

Serrac, şöyle konuştu; "Türkiye'nin cesur tutumuna teşekkür ediyoruz. Darbecilere diyorum ki artık sonun başlangıcındasınız. Libya'dan elinizi yakamızdan elinizi çekin. Buradan geri dönüş yok. Düşmanı bitirene kadar durmayacağız. Bunların başındaki şahsa müzakere imkanı sunulmayacak"

Serrac: Düşmanı bitirene kadar durmayacağız VİDEO