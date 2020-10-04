Dolar
7.758
0.1549%
Euro
9.0966
-0.012%
Altın
1899.31
-0.3551%
Borsa
1145.03
0.1329%
G. Altın
473.869
-0.1348%
Bitcoin
82460.13
-0.2276%
22ºC
İstanbul
Açık 22 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serrac'ı kabul etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Serrac ve beraberindeki heyet ile görüşmesi basına kapalı devam ediyor.
    • AA
    • 04.10.2020 - 21:26
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serrac'ı kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Beyoğlu'nda bulunan Tersane İstanbul'daki incelemesinin ardından Üsküdar Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.

    GÖRÜŞME DEVAM EDİYOR

    Erdoğan, burada Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve beraberindeki heyeti kabul etti.

    Görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serrac ı kabul etti #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serrac ı kabul etti #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serrac ı kabul etti #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir