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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serrac'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Serrac ve beraberindeki heyet ile görüşmesi basına kapalı devam ediyor.
- AA
- 04.10.2020 - 21:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Beyoğlu'nda bulunan Tersane İstanbul'daki incelemesinin ardından Üsküdar Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.
GÖRÜŞME DEVAM EDİYOR
Erdoğan, burada Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.