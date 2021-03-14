Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu’nun cenaze töreninde konuşan Erdoğan, Servet annemiz bu millete bu vatana hizmet eden bir evladı yetiştirmiş olmanın bahtiyarlığı içinde” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu, 75 yaşında yaşamını yitirdi.

Dün gelen acı haberin ardından bugün Servet Soylu, son yolculuğuna uğurlandı. Anne Soylu için Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Buradaki törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

“SERVET ANNEMİZ BÖYLE EVLATLAR YETİŞTİRMİŞ OLMANIN BAHTİYARLIĞI İÇERİSİNDE…”

Oldukça kalabalık olduğu gözlenen törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Öncelikle musallada şu anda Hakk'a uğurladığımız Servet annemize Rabbim cennetiyle müşerref kılsın. İnsanlar ölür, ondan sonra hayırlı bir evlat, yaptığı bu dünyadaki hizmetler onun için kalıcıdır. Hizmetler devam ettiği müddetçe hayırla yad edilirler. Servet annemiz şu anda bu millete bu memlekete bu vatana hizmet eden bir evladı yetiştirmiş olmanın bahtiyarlığı, mutluluğu içerisinde… Ben böyle inanıyorum.” dedi.

TABUTUNA OMUZ VERDİ

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Servet Soylu’nun cenazesinin bulunduğu tabuta omuz verdi.

Servet Soylu'nun cenazesi Eyüpsultan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Servet Soylu’nun cenaze törenine katıldı ViDEO