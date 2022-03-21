Cumhurbaşkanı Erdoğan sesinin neden kısıldığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sesinin neden kısıldığını açıkladı

Sesinin kısıklığının nedenini partililerle paylaşan Erdoğan "Cuma günü, 1915 Köprüsü'nün açılışını yaptık, orada şifayı kaptık" dedi.

Geçtiğimiz 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, olumsuz hava koşulları nedeniyle soğuktan etkilendi.

Bugün AK Partili eski vekillerle buluşan Erdoğan, sesinin köprü açılışında yaptığı konuşmasından dolayı kısıldığını açıkladı.

"ŞİFAYI KAPTIK"

Erdoğan, "Kusura bakmayın. Cuma günü malum, 1915 Köprüsü'nün açılışını yaptık, orada da şifayı kaptık. Elhamdülillah inşallah bu hafta da Tokat Havalimanı'nın açılışını yapacağız, durmak yok yola devam diyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sesinin neden kısıldığını açıkladı VİDEO