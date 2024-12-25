Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Gündeme ilişkin mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet belediyelerinin SGK borçlarına değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SGK'ya borcu olan muhalefet belediyelerinin borçlarını ödemek zorunda olduklarını söyledi.

"BAĞIRSANIZ DA ÇAĞIRSANIZ DA KAÇIŞ YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne kadar çığırtkanlık yaparsanız yapın, bağırsanız da çağırsanız da ipe un serseniz de kaçış yok. SGK'ya olan borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

SGK'ye en borçlu 10 belediyenin 7'sinin CHP'li olduğunu da hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "SGK'ya en borçlu 10 belediyenin 7'sinin CHP'li olması bunların en tepesinde de 10 milyar liralık borcuyla İzmir'in bulunması tabii ki tesadüf değildir. Bunların belediyeleri arpalık olarak gördüklerini biz zaten söylüyorduk." dedi.

"TIPIŞ TIPIŞ ÖDEYECEKSİNİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde: