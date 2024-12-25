Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.
Gündeme ilişkin mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet belediyelerinin SGK borçlarına değindi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, SGK'ya borcu olan muhalefet belediyelerinin borçlarını ödemek zorunda olduklarını söyledi.
"BAĞIRSANIZ DA ÇAĞIRSANIZ DA KAÇIŞ YOK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne kadar çığırtkanlık yaparsanız yapın, bağırsanız da çağırsanız da ipe un serseniz de kaçış yok. SGK'ya olan borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.
SGK'ye en borçlu 10 belediyenin 7'sinin CHP'li olduğunu da hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "SGK'ya en borçlu 10 belediyenin 7'sinin CHP'li olması bunların en tepesinde de 10 milyar liralık borcuyla İzmir'in bulunması tabii ki tesadüf değildir. Bunların belediyeleri arpalık olarak gördüklerini biz zaten söylüyorduk." dedi.
"TIPIŞ TIPIŞ ÖDEYECEKSİNİZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:
17 Ekim'de başlayan bütçe maratonu cumartesi günü tamamlandı. Muhalefet bütçe görüşmelerinde hiçbir vizyonlarının olmadığını ortaya koydu. Şov yapmak, meclisi kışkırtmak dışında hiçbir şey yapmadılar. Bunların amacı iktidara alternatif olmak değil muhalefetin konforlu alanlarında kalarak şahsi iktidarlarını korumaktır. Şişirilmiş faturalar üzerinden zenginleşmenin peşindeler. Ne kadar çığırtkanlık yaparsanız yapın, bağırsanız da çağırsanız da ipe un serseniz de kaçış yok. SGK'ya olan borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz. SGK'ya en borçlu 10 belediyenin 7'sinin CHP'li olması bunların en tepesinde de 10 milyar liralık borcuyla İzmir'in bulunması tabii ki tesadüf değildir. Bunların belediyeleri arpalık olarak gördüklerini biz zaten söylüyorduk. Ama Sayın Özel, kaş yapayım derken göz çıkartan son açıklamalarıyla bunu kendi ağzından da ikrar etmiş oldum. Emeklinin, esnafın, çiftçinin, yetimin, engellinin hakkını size konserlerde şarap turlarında yedirtmedik, yedirmeyiz.
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