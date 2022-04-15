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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddet mağduru ailelerle buluştu

    Şiddet mağduru ailelerle düzenlenen iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi kadın cinayetlerinden kurtarmada kararlı olduklarının altını çizdi.
    • 15.04.2022 - 21:10
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 21:53
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddet mağduru ailelerle buluştu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'de şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla bir araya geldiği iftar programında konuştu.

    Türkiye'yi kadın cinayetlerinden kurtarmakta kararlı olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatının her alanında kadının korunması için mücadele edildiğini belirtti.

    "En büyük kaynağı cehalet"

    Erdoğan, kadına şiddetin en büyük kaynağının cehalet olduğunu sözlerine ekledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

    "Şiddet mağduru tüm kadınlarımızı tazimle yad ediyorum.. Kadına şiddet konusunda ülkemizde yüksek bir hassasiyet oluşması tek temennimiz. İnsanın insana şiddet uygulaması kabul edilemez. Kadın sevginin sembolüdür.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddet mağduru ailelerle buluştu VİDEO

    "Ülkemizi kadın cinayetleri ayıbından kurtarmaya kararlıyız"

    Ülkemizi kadın cinayetleri ayıbından kurtarmaya kararlıyız. Tarihimizde kadınlar sosyal hayatta daima çok önemli, saygıdeğer bir yere sahip olmuştur. Kadın cinayetlerine verilen cezaların artırılması için adımlar attık. Hayatın her alanında kadının korunması mücadelesini verdik.

    Diğer pek çok mesele gibi bununda tek bir sebebi vardır. Bu da Cehalettir. Bugün gelişmiş olduğunu söyleyen Batı ülkeleri kadına şiddet ve cinayet listelerinde ilk sıralarda yer alıyor."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddet mağduru ailelerle buluştu #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddet mağduru ailelerle buluştu #2


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