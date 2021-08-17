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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ve eşi Fatima Maada Bio ile bir araya geldi.