Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na ilk imzayı attı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde New York Türk Evi'nde 'Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru' projesine imza atan ilk isim oldu. Eşine destek veren Erdoğan o anlarda, "Hanım konuşsun ki, biz de huruş-u cuş'a gelelim" dedi.

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ensonhaber.com

Emine Erdoğan, geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu başkanlığını üstlendi.

BM Genel Sekreterliği tarafından yapılan özel daveti kabul eden Erdoğan, önemli çalışmalara imza attı.

Yapılan son çalışmaya ise eşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da destek geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 78’inci Genel Kurul için 17-21 Eylül arası ABD’ye gitti.

İlk imza Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Burada kritik temaslarda bulunan Erdoğan, New York Türkevi'nde düzenlenen 'Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru' etkinliğine de katıldı.

Programda imza töreni de düzenlendi. Emine Erdoğan'ın önderlik ettiği Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanına ilk imzayı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan attı.

Sıfır atık gönüllüsü olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile hazırlanan panoya da imza attı.

"Anlatılmaz bir his..."

O anlara ait görüntüleri, gazeteci Adem Metan paylaştı.

Metan, söz konusu videoyu, "Dünya daha güzel bir yer olsun diye uğraşanlara en büyük destek ilk imzadan geldi. Burada yaşadıklarımız başarı ve gururdan daha öte, anlatılmaz bir his." notuyla paylaştı.

"Yine en güçlü desteğini bizlere gösterdi"

Videoda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Hanım konuşsun ki, biz de huruş-u cuş'a gelelim." ifadeleri dikkat çekerek yüzleri güldürdü.

Emine Erdoğan ise yaptığı konuşmada, "Geçen sene Sayın Genel Sekreter Guterres ile imzaladığımız 'Sıfır atık iyi niyet beyanını' küresel imzaya açtığımız bugün, Sayın Cumhurbaşkanımız ilk imzayı atarak yine en güçlü desteğini bizlere gösterdi." ifadelerini kullandı.