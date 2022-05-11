Sığınmacı tartışmalarıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bu görevde olduğumuz sürece, hepinize sesleniyorum, siz bu kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz" dedi.

Son günlerde gündemin baş köşesinde sığınmacı tartışmaları bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde muhalefetten yükselen sığınmacı karşıtı açıklamalara yönelik, "Kendileri arzu ettikleri zaman dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız ve kovmayacağız." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün bir kez daha konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda net mesaj veren Erdoğan, sığınmacılar üzerinden nefret suçu işlendiğini söyledi.

"Görevde olduğumuz sürece asla geri itmeyiz, ötelemeyiz"

Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer muhalefet partilerinin göçmenlerle ilgili açıklamalarına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde şu anda muhacir olarak bulunan insanları biz ne bay Kemal'in dedikleriyle ne onun yandaşlarının dedikleriyle, bu ülkeden görevde olduğumuz sürece asla geri itmeyiz, ötelemeyiz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sığınmacılar konusunda net tavır koydu

"Göndermeyeceğimizi duyan Suriyeli, Afgan gönül huzuru içine giriyor"

Sığınmacıların kendi istekleri doğrultusunda dönebileceklerini de sözlerine ekleyen Erdoğan, "Biz bu görevde olduğumuz sürece bu kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz. Bunu öğrenen, bunu bilen, bunu duyan Suriyeli, Afgan hepsi bir gönül huzuru içine giriyor." ifadelerini kullandı.

"Bu medeniyette muhacirlik ve ensarlık var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

"Ülkemizde muhacir olarak bulunan insanları ne Bay Kemal'in, ne yandaşlarının dedikleriyle bu görevde olduğumuz sürece bu ülkeden asla geri itmeyiz, ötelemeyiz. Bay Kemal senin dün söylediğin bugün yoktur. Ama biz farklı bir medeniyetten geliyoruz. Bu medeniyette muhacirlik, ensarlık var. 'Ölümden ölüm beğen' diyenlerin kovduğu, bize sığınan kardeşlerimize kapılarımızı nasıl açtıysak bundan sonra da aynı şekilde korumaya devam edeceğiz.





"Muhacir kardeşlerimize ensar görevini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz"

Bu kardeşlerimizden kendi tasarruflarıyla, insiyatifleriyle geri dönmek isteyenler olduğunda zaten onlar geri döneceklerdir. Ama biz onları asla silahla, silah sayarak düşmana teslim etmeyiz Bay Kemal, bunu böyle bilesin. Biz bu görevde olduğumuz sürece bu kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz. Bunu öğrenen, bunu bilen, bunu duyan Suriyeli, Afgan hepsi bir gönül huzuru içine giriyor. Onların ülkelerinden kaçışları hepsi sadece bir sığınmadır. Bizler bu muhacir kardeşlerimize ensar görevini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."