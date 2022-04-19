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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirtli Halime Teyze ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da kanser tedavisi gören ve kendisiyle görüşmek isteyen Halime Özdemir'i yanıtsız bırakmadı.
    • 19.04.2022 - 09:45
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 10:06
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirtli Halime Teyze ile görüştü

    Aslen Siirtli olan ve uzun yıllardır Adana'da yaşayan kanser hastası Halime Öztürk, geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini dile getirmişti.

    Bunun üzerine ise AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Sami Özsoy harekete geçti.

    Telefondan görüntülü konuştular

    Başkan Sami Özsoy durumu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'na iletmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halime Özdemir’i telefonla arayarak bir görüşme yaptı.

    İHA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir’e geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Herhangi bir ihtiyacı olması durumunda Sarıeroğlu aracılığıyla kendilerine ulaşmasını söyledi. Cumhurbaşkanı ile görüşmekten memnun olan Halime Özdemir de Erdoğan’ın kendini aramasından dolayı teşekkür ve dua ederek iyi dileklerini iletti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirtli Halime Teyze ile görüştü VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirtli Halime Teyze ile görüştü #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirtli Halime Teyze ile görüştü #2


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