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Haber Merkezi

TBMM'de AK Parti grup toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı toplantı yine coşkulu bir atmosferde geçti.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin birçok önemli konuya değindi.

Cumhurbaşkanı, konuşmasında Türkiye'nin 'terörsüz Türkiye' hedefine ilişkin çalışmalara da değindi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çıkışı, DEM Parti heyetinin görüşmeleri ve tüm yaşananların olumlu gelişmeler olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, PKK terör örgütünün lağvedilmesi için gerekli çalışmalar için de talimat verdiğini söyledi.

"MİLLETİMİZDE İHTİYATLI BİR İYİMSERLİK VAR"

Erdoğan şöyle konuştu:

"Bölgedeki gelişmelere yapıcı istikamette vaziyet ederken, kendi kronik sorunlarımızı çözme yönünde adımlar atmaktan da geri durmuyoruz. Bilindiği gibi Türkiye’nin 40 yılı geride bırakan bir bölücü terör meselesi bulunuyor.

Geçtiğimiz aylarda, bu meseleyi kalıcı şekilde sona erdirme yönünde, Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Bahçeli’nin cesur çıkısıyla başlayan bir dizi gelişmeye şahitlik ettik. Gelinen noktada, aziz milletimizin bu konuda “ihtiyatlı bir iyimserlik” içinde olduğunu görmekteyiz.

Hükümet olarak, her vakit olduğu gibi bu hususta da şehitlerimizin aziz hatıralarına, şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin hassasiyetlerine asla halel getirmeyecek bir şuurla hareket ediyoruz.

Türkiye’nin, insani ve ekonomik olarak çok büyük bedeller ödediği böyle bir sorunu kalıcı biçimde geride bırakması, istisnasız herkesin faydasınadır; ülkemizin hayrınadır.

"ÖRGÜTÜN LAĞVEDİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA TALİMATI VERDİK"

'Terörsüz Türkiye' ifadesinde anlamını bulan bu yeni dönemin kapılarını açma fırsatını kullanmamak, her şeyden önce üstlendiğimiz sorumlulukla bağdaşmaz. Bölgesel gelişmeler lehimizedir. İç siyasette hava son derece müsaittir.

Terörle mücadelede kritik kazanımlar elde edilmiştir. Türkiye, başta savunma sanayii olmak üzere her alanda gücünün zirvesindedir. Böyle bir denklemde terör belasını kalıcı ve kat’i olarak defedecek bir fırsatın heba edilmesine hiç kimsenin gönlü razı olmaz, biz de zaten razı değiliz.

Bu anlayışla ilgili arkadaşlarımıza, bölücü örgütün lağvedilmesini sağlayacak çalışmaların, dikkatle ve çok yönlü bir şekilde yürütülmesi talimatını verdik. Belli bir aşamaya gelen bu çabaların çerçevesini ve gayesini, Diyarbakır İl Kongremizde detaylıca izah ettim.

"BİN YILLIK MAZİMİZDEN GÜÇ ALARAK BİRLİKTE İNŞA EDELİM"

Silahı aradan çıkaralım, terör duvarını yıkalım, 85 milyon olarak hep beraber birbirimize sıkıca sarılalım, istiyoruz. Bin yıllık ortak mazimizden güç ve ilham alarak, istikbalimizi yine birlikte inşa edelim, istiyoruz.

Terörün 40 yıldır yüreklerde açtığı yaraları, el ele, gönül gönüle vererek hep beraber saralım, istiyoruz. Kazanan emperyalistler değil; Kürt, Türk, Türkmen, Arap ayırımı yapmadan biz olalım, istiyoruz.

"SİYASİ PARTİLER OLUMLU DESTEK VERDİ"

Amacımız; terör bariyerini kaldırarak, kardeşlik hukukunu yüceltmektir. Bu amaç doğrultusunda kayda değer bir mesafe de alındı. Heyetin yaptığı temasların verimli geçtiğini; birkaç istisna dışında, siyasi partilerin “Terörsüz Türkiye” hedefine samimi destek verdiğini görüyoruz. Bu, hedeflere ulaşılması noktasında elbette önemli bir kazanımdır.

"TARAFIMIZDAN MEMNUNİYETLE NOT EDİLMİŞTİR"

Diğer aktörlerin de sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini söylemeleri, tarafımızdan memnuniyetle not edilmiştir. Şayet gerekli çağrı yapılır; terör örgütü ve bağlantılı yapılar da gereken adımları atarsa, kazanan Türk'üyle, Kürt'üyle tüm Türkiye olacaktır.

Eğer örgüt bu çağrıya kulak tıkar ve ipe un sererse, bağlantılı yapılar da kendilerinden beklenen iradeyi sergilemezse, o zaman biz “Terörsüz Türkiye” hedefimizi başka yöntemlerle gerçekleştiririz.

Nitekim, operasyonlarımız sayesinde bölücü örgütü ülke içinde eylem yapamaz, sınırlarımıza da yaklaşamaz hale zaten getirmiş durumdayız. Örgütü bulunduğu her yerde toprağa gömmek, bizim için sadece vakit ve planlama meselesidir.

"BİZ MESELEYİ SUHULETLE, SÜKÛNETLE VE MEVCUT MEKANİZMALARI İŞLETEREK NİHAYETE ERDİRMEK ARZUSUNDAYIZ"

Üstelik, bunca yıldır örgütü destekleyen güçler artık kendi canlarının derdine düşmüşlerdir. Hiçbir gücün, öyle eskisi gibi örgüte fiili ve etkin destek verme istediği de, niyeti de yoktur. Dolayısıyla, gölgesinde yürüdükleri kağnılara güvenenlerin sonu hüsran olmaya mahkûmdur.

Fakat biz meseleyi suhuletle, sükûnetle ve mevcut mekanizmaları işleterek nihayete erdirmek arzusundayız. Çünkü tüm taraflarıyla insanımız, terörden çok acı çekti, çok bedel ödedi. Artık bunları ilanihaye dindirme vakti gelmiştir. Gün, bugündür. Gün, kardeşlik günüdür. Gün, huzurun kapısını ardına kadar açma günüdür.

Gün, tüm coğrafyamızda barışı, istikrarı, güvenliği egemen kılma günüdür. Niyet hayır, Allah’ın izniyle, akıbet de hayır olacaktır, diyorum. Rabbim işlerimizi kolaylaştırsın, ayaklarımızı sabit tutsun. Bu düşüncelerle yeni miladi yılda Meclis çalışmalarınızda sizlere başarılar diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."