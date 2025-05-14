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Haber Merkezi

Türkiye, yarım asırlık terör belasını geride bırakıyor.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteğiyle, Terörsüz Türkiye hedefinde tarihi bir eşik aşıldı.

Abdullah Öcalan'ın örgüte terörün lağvedilmesi yönündeki çağrısının ardından PKK, 12. kongresini düzenleyerek fesih ve silah bırakma kararı aldıklarını duyurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SERT ELEŞTİRİLER"

Türkiye topraklarına barışı ve huzuru getirecek bu gelişme, bazı kesimleri rahatsız etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürece ilişkin olumsuz yorumlarda bulunanlara sert eleştiriler yöneltti.

"ONLARA ALAH'TAN BASİRET VE FERASET DİLİYORUZ"

Terör eylemleri yüzünden çekilen acılara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"40 yıl boyunca ödenen ağır bedeller ortadayken, "Örgütün silah bırakmasından bana ne?" diyen tuzu kurulara ise sadece acıyarak bakıyoruz; onlara da Allah’tan basiret ve feraset diliyoruz. Bölgemizdeki barış çabalarına da katkı veriyoruz."

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"DURUŞUMUZU SON RADDEYE KADAR KORUYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satırbaşları ise şöyle:

"Biz terörsüz Türkiye menziline varılması için kararlı, sabırlı, iyi niyetli ve yapıcı bir anlayışla hareket etmeye devam edeceğiz. Bulunduğumuz makamın omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun gereğini layıkıyla yapacak, 86 milyonun tamamına güven veren duruşumuzu son raddeye kadar koruyacağız."