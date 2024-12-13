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Haber Merkezi

Suriye'deki özgürlük rüzgarı Türkiye'nin de gündeminde.

AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde de bu konu vardı.

Suriye'de yaşananlara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin yıllardır 'Ne işimiz var Suriye'de sözlerini hatırlattı.

"TÜRKİYE'NİN ORADA NE İŞİ VAR DİYORLAR"

Erdoğan şöyle konuştu:

"Anadolu coğrafyası son dönemde zalimlerin zulmünden kaçarak sığınanları da bağrına basmıştır.

Sınırlarımız içinde ve hemen dibinde hayata tutunmaya çalışan Suriyeli kardeşlerimize kol kanat gererek, kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirdik. Bunu da şikayet ederek değil, muhacirlere ensar olma şuuru ile yaptık.

"KİMİ CAHİLLİĞİNDEN KİMİ FANATİZMİNDEN SORUYOR"

Şimdi bakıyorsunuz birileri çıkıp ileri geri konuşuyor. Türkiye'nin Suriye'de ne işi var? Bunu diyecek kadar kendi tarihini bilmeyenleri, kültür ve medeniyet değerlerimizden yoksun olanları görüyoruz.

Kimi bu soruyu cahilliğinden mevcut CHP yönetimi gibi olanların çoğu da tamamen ideolojik fanatizmden soruyor.

"ŞİMDİ GÖRDÜNÜZ MÜ NİÇİN ORADA OLDUĞUMUZU"

Şimdi gördün mü niçin bizim oralarda olduğumuzu? Şimdi gördünüz mü bizim niçin Suriye'de olduğumuzu? Ne oldu şimdi?

SURİYE'NİN BAŞINDAKİ NEREDE?

Suriye’nin başındaki nerede? Ve şu anda Suriye’den gelen kardeşlerimiz şimdi neredeler? Diyorlar ki: “Biz tekrar topraklarımıza dönüyoruz.”