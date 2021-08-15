Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran hudut sınırında görev yapan birliklerin komutanlarına seslendi. Erdoğan, "Sınırlarda ördüğümüz duvarlarla giriş-çıkışları tamamen engellemiş olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda konuştu.

İran hudut sınırında incelemede bulunan Akar'ı arayan Erdoğan, alınan önlemlere ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen Bakan Akar ise çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

"BİR YALAN TERÖRÜ ESTİRİLİYOR"

Sonrasında hudut hattında görevli birliklerin komutanlarına hitap eden Erdoğan, şunları söyledi:

“Çok farklı bir dönemden geçiyoruz, bir taraftan sel afetleri bir taraftan yangınlar. Bütün bunlar devam ederken bir de dedikoduya dayalı bir sıkıntı. Bu dedikoduya dayalı sıkıntıları inanıyorum ki sizler bertaraf edeceksiniz. Bunları da aşmamız gerekiyor.

Çünkü bir yalan terörü Türkiye’de estiriliyor. Bu yalan terörünü biz sizinle beraber aşacağız. Özellikle bu sınırlarda ördüğümüz duvarlarla giriş-çıkışları tamamen engellemiş olacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınırlarda ördüğümüz duvarlarla giriş-çıkışları engelleyeceğiz ViDEO





"HUDUTLARDAKİ DUVARLAR BİZİM EMNİYET DUVARLARIMIZDIR"

Çünkü bu hudutlardaki duvarlarımız bizim emniyet, güvenlik duvarlarımızdır. Bunu sizler başardığınız takdirde, TSK’nın, güvenlik güçlerimizin yükü daha fazla hafifleyecektir. Bu duygularla sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.”