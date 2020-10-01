Suriye ve Irak sınırındaki operasyonların devam edeceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son teröristi imha edene kadar harekatlarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Genel Kurulu’nda terörle mücadelenin hız kesmediği sınırlardaki harekatlara değindi.

“Suriye’de ne işimiz var” diyenlere seslenen Erdoğan, son terörist imha edilene kadar operasyonların süreceğini söyledi.

Erdoğan, "Suriye krizi en trajik, en kanlı meseledir. Bu meselenin her boyutu bizi çok yakından ilgilendiriyor. Sınırın her iki yanında yaşayan halklar binlerce yıllık geçmişi taşıyor.

"SON TERÖRİSTE KADAR OPERASYONLAR SÜRECEK"

Türkiye'nin 40 yıllık terörle mücadelesinde de Suriye kritik konumda yer almıştır. Son 10 yılda DEAŞ ve PKK/YPG olmuş, bunu hala dirayetle sürdürmeye gayret ediyorlar. Suriye'deki zulümden kaçan 4 milyona yakın insanı biz misafir ediyoruz.

Türkiye sınır güvenliğini korumak için her türlü operasyonu sürdürecektir. Son teröristi imha edene kadar operasyonları sürdüreceğiz. Mazlumlara sahip çıkmayı biz sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınırlardaki harekatlarımız sürecek İZLE

"ÖRGÜT YUVALARINI ORTADAN KALDIRIYORUZ"

Irak sınırındaki örgüt yuvalarının kaldırıldığını dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Kriz haritasında biraz daha güneye baktığımızda karşımıza Körfez bölgesi çıkıyor. Pek çok sorunla boğuşan Körfez bölgesi hala kaynamaya devam ediyor. Biz bu coğrafyada bayrağımızı dalgalandırmayı sürdüreceğiz.

Irak'ta Körfez Savaşı'ndan beri süren istikrarsızlıklar en çok ülkemize zarar vermiştir. Bölücü terör örgütü kanlı eylemler yapmıştır. Son dönemde Irak sınırındaki örgüt yuvalarını ortadan kaldırıyoruz.

Bu fitne çukurlarını bitirene kadar operasyonlarımız sürecektir. Bağdat yönetiminin Türkmen kardeşlerimizin haklarını da gözeterek toprak bütünlüğünü sağlaması en büyük temennimizdir."



