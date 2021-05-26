Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük bir operasyonun hedefi haline getirilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında kameralar karşısına geçerek gündemi değerlendirdi.

"NİCE OYUNLARI, TUZAKLARI BOZDUK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan operasyona değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nice oyunları, tuzakları bozduk. Bu sinsi operasyonu akamte uğratacağız. Sadece hakka ve hakikate bakarak yolumuza devam ediyoruz. Kimin suç çeteleriyle yürüdüğünü milletimiz görüyor, biliyor. İnşallah hep birlikte ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi operasyonu akamete uğratacağız ViDEO

"SALGIN TEDBİRLERİNDEN OLUMSUZ ETKİLENEN VATANDAŞLARIMIZI YALNIZ BIRAKMADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Bir ayı aşkın aranın ardından sizlerle yeniden bir araya gelmenin bahtiyarlığı içindeyim. Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nı geride bırakıp, Kurban Bayramı'nın heyecanını yeniden duymaya başladık. Yaklaşık 14 aydır devam eden salgın sürecinde milletimizin sağlığını, güvenliğini, aşını ve işini korumak için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Bu netameli dönemi Türkiye olarak en az sıkıntıyla atlattık. Pek çok ülkenin aksine kamu güvenliğini tehdit eden bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Üretim için her türlü desteği verdik. Salgın tedbirlerinden olumsuz etkilenen vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Yanlarında olduk.

661 MİLYAR LİRALIK BİR KAYNAKLA MİLLETİMİZİN YANINDA OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK

Salgının başladığı günden bu yana 661 milyar liralık bir kaynakla milletimizin yanında olduğumuzu gösterdik. Türkiye'nin 2021 büyüme oranlarının tahminlerin ötesinde gerçekleşeceğine inanıyorum. Finans piyasalarında zaman zaman görülen, manipülasyon ürünü kırılganlıkların önlenmesine yönelik tedbirler alıyoruz. Ekonomi Reform Paketimizdeki somuz düzenlemeleri çıkarmaya başladık. Tüm vatandaşlarımıza çalışacak iş, geleceklerine güvenle bakabilecekleri istikrarlı bir iklim sağlamak olmuştur.

HİÇBİR SENARYO ÜLKEMİZİ HEDEFLERİNE ULAŞMAKTAN ALIKOYAMAZ

Son dönemde ülkemizdeki güven ve istikrarı hedef alan saldırıların gerisinde gençlerimizi karamsarlığa sürükleme gayesi olduğu açıktır. Nice oyunları ve tuzakları bozduğumuz gibi bu sinsi operasyonu da akamete uğratacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Hiçbir senaryo ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz.

YENİ ANAYASA MESAJI



Siyaset kurumunun demokrasimizin kazanımlarını ve milli iradeyi siyasi tarihimize mühürleyecek yeni bir anayasa yapacağına inanıyorum.Yeni anayasa milletin vicdanından çıkacak yarınlarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır.



DÖRDÜNCÜ YARGI PAKETİ YAKINDA MECLİS'E SUNULACAK



Dördüncü yargı paketi yakında Meclis'e sunulacak. Hemen ardından beşinci yargı paketi için kolları sıvıyoruz.

Terör örgütlerinin, suç çetelerinin uluslararası ajanların cirit attığı Türkiye'yi güvenli bir ülke haline getirdik.



SÖZDE BABALARIN RACON KESTİĞİ TÜRKİYE GERİDE KALDI



Geçmişte siyaseti ve toplum hayatını yönetecek, yönlendirecek derecede etki sahibi olan suç örgütlerini, 19 yıl boyunca ellerindeki tüm imkanları alarak birer birer çökerttik. Bir dönem ülkenin dört bir yanında türemiş, kerameti kendinden menkul cafcaflı lakaplarla anılan sözde babaların racon kestiği Türkiye'yi, hukuktan başka yöntemlerin geçerli olmadığı bir seviyeye getirdik. Özellikle uyuşturucu suçlarıyla mücadele ederken, kimsenin gözünün yaşına bakmadık. Uyuşturucu suçuna en ağır ceza verilen ülkelerin başında geliyoruz. Sadece 3.5 yılda 550 binin üzerinde operasyon yapılmış, 85 kişi tutuklanmıştır. 63 milyar lirayı geçen uyuşturucu malzeme bu operasyonlarda ele geçirilmiştir."



