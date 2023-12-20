Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü

Geçtiğimiz günlerde Sırbistan'da halk sandık başına gitti.
Erken genel seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in desteklediği iktidar partisi Sırp İlerleme Partisi (SNS), sandıktan birinci parti çıkarak seçimin kazananı oldu..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Sırbistanlı mevkidaşıyla görüştü..
Sırbistan Cumhurbaşkanı'nı tebrik etti
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i seçim zaferinden dolayı tebrik etti.
Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin de ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde de iki ülke arasında güçlü ilişkilerin devam edeceğini vurguladı.
"İki ülke arasındaki ilişkiler yeni dönemde de gelişerek devam edecek"
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Vucic’i seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.
Görüşmede Türkiye-Sırbistan ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde de iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin ve iş birliğinin gelişerek devam edeceğini belirtti.
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