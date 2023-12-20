Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimleri yeniden kazanan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i tebrik etti.

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Geçtiğimiz günlerde Sırbistan'da halk sandık başına gitti.

Erken genel seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in desteklediği iktidar partisi Sırp İlerleme Partisi (SNS), sandıktan birinci parti çıkarak seçimin kazananı oldu..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Sırbistanlı mevkidaşıyla görüştü..

Sırbistan Cumhurbaşkanı'nı tebrik etti

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin de ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde de iki ülke arasında güçlü ilişkilerin devam edeceğini vurguladı.

"İki ülke arasındaki ilişkiler yeni dönemde de gelişerek devam edecek"

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: