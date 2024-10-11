Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ziyaretinin ardından Sırbistan'a geçti.

Burada temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından ise Belgrad’da "Türkiye-Sırbistan İş Forumu"na katıldı.

Burada iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere dair önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"HEDEFİMİZ 5 MİLYAR DOLAR"

Ekonomik iş birliğimizi ikili ilişkilerin lokomotifi olarak görüyoruz. İki ülke olarak kısa sürede mesafe aldık. 2 milyar doları aştı ticaretimiz. Geçen senenin rakamını yakalamamız yükselen ivmenin göstergesi. Hedefimiz 5 milyar dolar.



Bunun için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Türk şirketlerinin yatırımları her geçen gün artıyor. Firmalarımız 9 bin 600 kişiye istihdam sağlıyor. Müteahhitlerimiz 1 milyar doları aşan iş hacmini yakaladı. Halk Bankın faaliyetleri Sırbistan ekonomisine güvenin delilidir. İş insanlarımıza kapısını açık tutan cumhurbaşkanının büyük katkıları bulunuyor.

"REFAH İÇİN SIRBİSTAN İLE ÇALIŞIYORUZ"

Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinde tarihimizden ilham alarak geliştirme gayretindeyiz. Bölgemizdeki refah için Sırbistan ile çalışıyoruz. İş dünyamızın ufkunu sizlerle dünyanın her yerinde genişletmek için mesai harcıyoruz. Değerli dostumun liderliğinde Sırbistan ekonomide de ciddi reformları hayata geçiriyor. Yakından ve ilgi ile takip ediyoruz.

"GENİŞ İŞ BİRLİĞİ İMKANI KONUSUNDA MUTABIKIZ"

Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile iş dünyamıza nasıl daha fazla katkıda bulunacağımızı değerlendirdik. Geniş iş birliği imkanı olduğu konusunda mutabıkız. Daha fazla çalışacağız sağlık enerji ve iletişim teknolojisinde de önemli potansiyele sahibiz.



Özellikle savunma sanayiine yönelik adımları da birlikte atmak her iki ülke menfaatine olacaktır. Savunma sanayiindeki diyaloğu artırmanın çok önemli olduğuna inanıyorum.

"SIRBİSTAN'DAN ÜLKEMİZE YATIRIM YAPACAKLARA KAPIMIZ AÇIK"